教局委8人進駐大成校董會 兩人分別曾處理興德及李東海小學事件

大成校長：歡迎當局介入

孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻昨回覆本報，已促法團校董會成員盡快舉行會議，以免影響學生學習及情緒。她又指衷心歡迎當局介入事件，冀局方以公平、公正及公開態度處理事件，所有決定均應以學生福祉及老師團隊為依歸。

教育局昨公布8名新校董名單（見表），包括首席教育主任（九龍）鄭國仁、官立中學英皇書院校長鄧啟澤、資助小學校長會名譽主席張勇邦。

獲委任張勇邦：

解決紛爭非鬥多人

張勇邦昨向本報稱，委任校董來自不同背景，具豐富經驗，盼大成小學有「一個滿意的收場」。他續稱辦學團體及校長兩方「各自表述、各執一詞」，需先與他們會面，「閂埋門聽吓大家分析現况」，現階段難言能否調停糾紛。

大成小學的法團校董會現有11名校董，教育局委任8人後，校董人數增至19人。張勇邦稱，解決紛爭從來也不是靠「鬥多人」，雖然辦學團體依據不同規例停辦學校，但當涉及教育時亦不外乎人情，「不可以完全很冷酷、很冷血地去處理，要讓大家感到教育裏面也有愛」。

翻查資料，局方代表鄭國仁在2017年以屯門區總學校發展主任身分，獲教育局委任加入屯門興德學校法團校董會，處理「影子學生」風波。教育局當年先後委任11人加入校董會，最終以大比數通過罷免時任校長陳章萍。另外，2019年東華三院李東海小學女教師墮樓事件的獨立調查委員會成員、律師楊世文，今次亦成為委任校董。

教育局昨表示，會與孔教學院大成小學校監商討，盡快舉行法團校董會會議。局方稱，委任校董擁有豐富且專業知識，包括教育行政經驗，了解學校的管理及運作，有信心新校董能幫助法團校董會就事件作出有序及全面討論，有效解決停辦事件，保障學生褔祉。

孔教學院本月中宣布大成小學兩年後停辦，校長袁潘淑嫻聯同部分校董其後在校內開記者會，批評辦團「一手毁滅親生仔」及單方面決定停辦。