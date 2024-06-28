明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

教局委8人進駐大成校董會 兩人分別曾處理興德及李東海小學事件

【明報專訊】辦學團體孔教學院決定停辦大成小學，惹校長及部分校董不滿，教育局早前宣布學校管理失效，委任校董加入法團校董會。局方昨公布8人名單，由3名教育局人員及5名專業界別代表組成，包括退休校長、資助小學校長會名譽主席張勇邦，當局表示有信心新校董有效解決停辦事件。翻查資料，今次兩名新校董分別曾處理屯門興德學校「影子學生」風波，以及調查李東海小學教師墮樓事件。

大成校長：歡迎當局介入

孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻昨回覆本報，已促法團校董會成員盡快舉行會議，以免影響學生學習及情緒。她又指衷心歡迎當局介入事件，冀局方以公平、公正及公開態度處理事件，所有決定均應以學生福祉及老師團隊為依歸。

教育局昨公布8名新校董名單（見表），包括首席教育主任（九龍）鄭國仁、官立中學英皇書院校長鄧啟澤、資助小學校長會名譽主席張勇邦。

獲委任張勇邦：

解決紛爭非鬥多人

張勇邦昨向本報稱，委任校董來自不同背景，具豐富經驗，盼大成小學有「一個滿意的收場」。他續稱辦學團體及校長兩方「各自表述、各執一詞」，需先與他們會面，「閂埋門聽吓大家分析現况」，現階段難言能否調停糾紛。

大成小學的法團校董會現有11名校董，教育局委任8人後，校董人數增至19人。張勇邦稱，解決紛爭從來也不是靠「鬥多人」，雖然辦學團體依據不同規例停辦學校，但當涉及教育時亦不外乎人情，「不可以完全很冷酷、很冷血地去處理，要讓大家感到教育裏面也有愛」。

翻查資料，局方代表鄭國仁在2017年以屯門區總學校發展主任身分，獲教育局委任加入屯門興德學校法團校董會，處理「影子學生」風波。教育局當年先後委任11人加入校董會，最終以大比數通過罷免時任校長陳章萍。另外，2019年東華三院李東海小學女教師墮樓事件的獨立調查委員會成員、律師楊世文，今次亦成為委任校董。

教育局昨表示，會與孔教學院大成小學校監商討，盡快舉行法團校董會會議。局方稱，委任校董擁有豐富且專業知識，包括教育行政經驗，了解學校的管理及運作，有信心新校董能幫助法團校董會就事件作出有序及全面討論，有效解決停辦事件，保障學生褔祉。

孔教學院本月中宣布大成小學兩年後停辦，校長袁潘淑嫻聯同部分校董其後在校內開記者會，批評辦團「一手毁滅親生仔」及單方面決定停辦。

上 / 下一篇新聞