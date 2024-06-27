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教育

正生下月停運 6人入稟追薪 員工稱留守 免「學生唔知點算」

【明報專訊】正生書院下月7日停運。6名現職及前員工昨入稟勞資審裁處追討欠薪，案件下月22日提堂。在書院工作10多年的前署理校長楊敬賢昨說，仍未領取今年3月至5月的薪金及長期服務金，稱涉款近20萬元。他表示基於家庭原因，上月離職，對正生正陷入風波感難過，「最擔心學生前路」，盼事件盡快處理好。有現任員工表示會「留守」至停運當日，以免「學生唔知點算」。

欠供24員工積金 涉款28萬

積金局昨稱，書院未為24名員工繳交今年2至5月強積金供款及附加費，涉款28萬元。積金局會代受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。

3名已離職及3名現任正生書院教職員昨到勞資審裁處追討欠薪，包括曾任教師和署理校長的楊敬賢。有現任員工昨表示，現時負責書院日常膳食安排，透露校內現有約8名學生，她稱會「留守」至停運當日，以免「學生唔知點算」。

今年3月，保安局禁毒處表示已從禁毒基金撥出逾100萬元應急援助金，為正生書院「解決燃眉之急」。楊敬賢昨說，當局提供應急援助金後，有書院員工獲發約兩個月薪金，但仍有員工被拖欠薪金。

正生書院創辦人林希聖、校長陳兆焯等人正被政府通緝，禁毒處早前提到，書院一直倚賴正生會的撥款運作，但指在逃者在政府和校方多次要求下，仍未調撥正生會銀行帳戶內的資金到書院，當局強烈譴責正生會在逃者，並指停運的責任全在林希聖、陳兆焯及正生會。

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