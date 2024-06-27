回應要求SEN生學國安 教局：放諸四海皆民族大義

中度智障校被評國安教育遲滯

今學年20間已接受評核的學校中，3間是特殊學校，其中一間中度智障兒童學校的外評報告指出，該校國家安全教育見遲滯，「常識科未能充分涵蓋《憲法》及《基本法》教育的學習內容」；同一報告另提及該校高中學生大都能數出1至3的數字。

教育局昨在「政策正面睇」欄目撰文，提及有市民認為要求SEN學生學習《憲法》及《基本法》是矯枉過正。局方深表遺憾，指特殊校會因應學生能力和需要調適課程，強調培養學生的國民身分認同、讓他們認識維護國家安全的重要、明白作為國民應盡的責任「放諸四海皆為民族之大義」。

另外，外評報告指出多間學校唱國歌時聲線柔弱或細聲，有教界聲音認為「唱國歌細聲不代表不尊重」。局方昨回應，國歌《義勇軍進行曲》節奏鮮明、曲調高昂、雄壯有力，「表現中華民族勇往直前和不屈不撓的戰鬥精神」，學校有責任讓學生明白奏唱國歌時應有的禮儀和態度。

指國歌高昂 學校有責教學生

教育局續稱，外評作為外間質素保證機制，當局本着「是其是，非其非的專業態度」提改善建議，裨益學子，是教育監察者應有責任；學校領導層亦會秉持專業態度回應所提建議。