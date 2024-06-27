明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

回應要求SEN生學國安 教局：放諸四海皆民族大義

【明報專訊】教育局外評隊伍先後評核20間中小學及特殊學校，將學校優點和改善建議寫入「校外評核報告」。教育局昨撰文回應有市民批評教育局矯枉過正，指要求特殊教育需要（SEN）學生學習《憲法》、《基本法》和國安教育不合理，局方對言論深表遺憾，認為特殊校與普通校的學生學習經歷相同；又指認識維護國安「放諸四海皆為民族之大義」。

中度智障校被評國安教育遲滯

今學年20間已接受評核的學校中，3間是特殊學校，其中一間中度智障兒童學校的外評報告指出，該校國家安全教育見遲滯，「常識科未能充分涵蓋《憲法》及《基本法》教育的學習內容」；同一報告另提及該校高中學生大都能數出1至3的數字。

教育局昨在「政策正面睇」欄目撰文，提及有市民認為要求SEN學生學習《憲法》及《基本法》是矯枉過正。局方深表遺憾，指特殊校會因應學生能力和需要調適課程，強調培養學生的國民身分認同、讓他們認識維護國家安全的重要、明白作為國民應盡的責任「放諸四海皆為民族之大義」。

另外，外評報告指出多間學校唱國歌時聲線柔弱或細聲，有教界聲音認為「唱國歌細聲不代表不尊重」。局方昨回應，國歌《義勇軍進行曲》節奏鮮明、曲調高昂、雄壯有力，「表現中華民族勇往直前和不屈不撓的戰鬥精神」，學校有責任讓學生明白奏唱國歌時應有的禮儀和態度。

指國歌高昂 學校有責教學生

教育局續稱，外評作為外間質素保證機制，當局本着「是其是，非其非的專業態度」提改善建議，裨益學子，是教育監察者應有責任；學校領導層亦會秉持專業態度回應所提建議。

上 / 下一篇新聞