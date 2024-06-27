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教育

八大針對假學歷 邀廉署檢視收生程序

【明報專訊】香港大學經管學院上月揭發有碩士生以假學歷申請入學，並已報警。教育局長蔡若蓮昨書面回覆立法會議員表示，政府和各界對假學歷罪行「深惡痛絕」，並採取零容忍態度，指8間資助大學會邀請廉政公署參與檢視收生程序或提供意見，並訂定內部防貪指引。廉署昨回覆本報，稱會就大專院校的收生機制及程序，適時提供防貪建議和指引。

議員指影響本港教育樞紐聲譽

立法會議員鄧飛關注，近期大學發現有學生以假學歷文件申請入學，對本港作為國際專上教育樞紐的聲譽帶來潛在影響，他向教育局查詢各院校有何具體措施，保障學歷證明文件真實和有效。

蔡若蓮昨在書面回覆提到，八大會持續提供培訓，包括與廉政公署合作，並邀請廉署參與檢視收生程序或提供意見。她稱，大學倘發現違規情况，即果斷採取紀律行動，包括撤回錄取決定或取消涉事者學籍，並按情况轉介相關執法及簽證機關跟進。

蔡若蓮：大學網站已提資料須正確

蔡續稱，大學已加強留意，並主動在其網站、社交媒體及申請表上澄清，提醒所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為；大學將會繼續因應日新月異的情况，不斷改善安排，維護學術聲譽。

嶺大昨回覆本報，廉署約兩至三年定期與學校會議，討論防止貪污機制，透露最近會議涵蓋本科生入學的議題。科大表示，學校近年再提升各學院在收生方面的協調和溝通，並制訂處理欺詐入學申請個案的程序指引及引入通報系統，將懷疑個案報備所有學院以提高警覺。

中大：作假者取消學籍或申請

城大理大：按機制或取消入學資格

中大則表示，研究院課程申請人須獲課程入學委員會推薦，方取得錄取通知，倘正式入學註冊時未能提供必要文件，將不能註冊成為學生；如校方發現申請人學歷文件虛假偽造，會取消申請資格；若學生已經入讀，則會開除學籍及報警處理。城大及理大表示，倘發現有人提供虛假或誤導資料，會按機制處理，包括取消入學資格。

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