港大美術館鄒源榮寫生展 見街陌風情

生於印尼的鄒源榮，高中時在印尼萬隆接觸藝術，得畫家蔣臾棣指導。1960年代中期，鄒在印尼描繪自然景觀，用畫筆記錄萬隆及周邊鄉村的景致。鄒1992年移居香港，因資源匱乏，畫作雖以黑白色調為主，但作品呈現出更複雜的構圖和更豐富的細節。

港大美術博物館分析畫作，指鄒的自然主義風格賦予作品獨特感，其細節處理或色調運用亦揮灑自如，農村景色呈現溫暖的光影效果。館方續稱，鄒源榮的創作根基源於早年經歷，他配合規律的練習，作品展現出熟練的繪畫技巧，「他擅於把生活中的美好事物融入畫作，讓觀者發掘其中的迷人細節」，又提到他後期的全景圖備受讚譽。

「街陌風情︰鄒源榮寫生」展期由今日至10月13日，逢周二至周六早上9時半至傍晚6時開放，周日則為下午1時至6時，逢周一、大學假期及公眾假期休息。展覽位於港大美術博物館馮平山樓一樓及二樓，免費入場，但因應港大現時設有遊客分流措施，校方建議參觀者由馮平山樓地面進館。

館方感謝家人捐贈作品

港大美術博物館昨舉行展覽開幕禮暨捐贈儀式，館方感謝鄒源榮家人慷慨捐贈200多件藝術品，「正因藝術家對其作品的悉心保存，後世才能一窺鄒氏藝術創作的全貌，並深入了解他的繪畫歷程」。