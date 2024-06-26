再3校被促改善唱國歌 邀退役解放軍教步操獲讚揚

為提高學校的透明度和體現問責精神，教育局上月上載首批10份外評報告，上周三（19日）再上載第二批報告，涵蓋10間中小學的特色、重點工作，局方亦會給予改善建議（見表）。

評聲線弱及要陪養信心

教局指示校方提點學生

國民和國安教育是不少學校的關注事項。今批報告中，外評隊伍核評7間中小學的升國旗儀式，當中港澳信義會小學及仁濟醫院林百欣中學，被指學生於唱國歌時聲線細弱，局方建議教師加以提點。東華三院甲寅年總理中學的報告則指出，校方應提供更多指引，「引導和培養學生唱國歌的習慣和信心」。另外，香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學獲讚揚「善用校內外資源」，邀請退役解放軍到校訓練升旗隊中式步操。

指唱歌與升旗禮性質不同

校長稱非人人認同「擘大喉嚨咁唱」

就課程內容方面，教育局在香港神託會培敦中學的報告提到，該校生活與社會科末能充分涵蓋國民教育元素，並指學校須加強課程領導及統籌方面工作，如完善國民教育規劃。

特殊學校方面，報告顯示，服務中度智障兒童的東華三院群芳啓智學校讓學生在午休時段可觀看「中國英雄」短片，欣賞古人的美德，「促進文化自豪感」。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻昨向本報說，唱國歌細聲並不代表不尊重，且學生唱歌聲浪亦非學校可輕易改變，認為外評隊伍可口頭提醒學校，但毋須寫入報告。他曾向教育局外評組反映，指小學高年級生普遍較「含蓄」，唱校歌時亦「口噏噏」很細聲，冀外評組多聽取學校意見，後期報告不以大小聲檢視學生。被問到蔡若蓮早前以「唱K」比喻唱國歌不應太細聲，他稱唱歌與參與升旗禮性質不同，並非每個人都認為要「大聲、擘大喉嚨咁唱」。

另外，近年學生壓力和精神健康備受關注，個別學校的外評報告亦有着墨。香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學的外評報告指出，校方重視學生的心靈健康，藉禪修、茶禪體驗和佛教講座等宗教活動，幫助學生的「靈性發展」；校方也邀請家長參與「孩子最想聽父母講的十句話」選舉，讓家長將鼓勵字句掛在校園外牆。