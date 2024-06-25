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教育

李金小學推普教中 北上交流 內地教師共同設計拼音課程

【明報專訊】順德聯誼總會李金小學多年來參加國家教育部與香港教育局合辦的「內地與香港教師交流及協作計劃」，藉此推動「普教中」。副校長熊丹瑩表示，校方參考內地專家有關教師普通話教學的經驗，雙方共同設計校本拼音課程，運用戲劇、歌曲、口訣等教學方法，讓一年級生奠定良好拼音基礎，並在二年級開展「普教中」，逐步推展至全校。

熊丹瑩說，校方將拼音納入中文課程，在「學、教、評」中結合語文和拼音學習，增強學生的語言表達和溝通能力，又稱「普教中」可做到「文言相合、心聲相通」。校方亦邀請學生擔任校園普通話電視節目主播，平日亦讓學生在開幕禮、畢業典禮等活動做司儀，嘗試以兩文三語主持活動。

熊丹瑩表示，校內教師從計劃獲啟發，從而探索新的學與教策略，當中校方改善語文課程，與內地專家教師合作推動經典古文的學習，透過講述古代先賢的事蹟，分析詩人墨客的作品，激發學生學習古文的興趣。

教局：20年間逾千教師參與

教育局表示，交流計劃的「備課、磨課、研課」過程促進教師團隊的教研風氣，讓教師傳授知識、啟迪智慧之餘，同時積極培養學生的人格和文化修養，建立追求卓越的文化；又稱交流計劃開展20年間，共有逾1000間本地學校、逾840名內地專家教師參與。

相關字詞﹕內地交流 教師

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