明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

浸大網上配對治療師 減輕大學生壓力抑鬱

【明報專訊】社會近年關注學生精神健康，以及輔導服務能否應付需求。浸會大學研究團隊開發為期10周的網上認知行為治療計劃，每名參加者獲配對一名治療師輔導，發現能減輕大學生心理壓力、抑鬱和焦慮症狀，以及負面思想和情緒。浸大表示，本港心理健康服務專業人員短缺，計劃有潛力成為另一種大學輔導服務，以滿足大學生對心理健康的殷切需要。

網上認知行為治療計劃「REST Online」計劃為期10周，共設8個線上單元，包括認知行為治療技巧簡介和匯報、案例示範影片、網上練習和評估等；每名參加者配對一名治療師，面談或網上輔導兩次，並對參加者的練習提供回饋。

189輕中度心理壓力大學生參加

情緒指數穩步改善

團隊在2020年8月至2022年9月期間，招募189名有輕度至中度心理壓力的大學生。當中69和65人隨機分成兩個實驗組，分別經網站和手機應用程式參與，其餘55人隨機分配到「候補對照組」，於較後時間參與計劃。

研究結果顯示，參加者以0至10分評估過去一周情緒，兩個實驗組的情緒指數從第一節平均5.19分，逐步上升至第八節6.07分，顯示參加者的情緒在輔導過程中穩步改善。至於計劃完成後，兩個實驗組中有41%人被評為沒有心理壓力的風險；候補對照組中只有20%人沒有相關風險。

團體稱有潛力融入現有服務

研究亦發現，完成計劃後，兩組實驗組參與者的心理壓力、抑鬱和焦慮症狀，以及負面思想和情緒均顯著減輕，正面思想和情緒也明顯增加，並在3個月後進行的追蹤評估仍然維持。

領導研究團隊的浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，本港心理健康服務專業人員短缺，研究結果顯示網上認知行為治療計劃具成效，日後有潛力融入現有大學輔導服務，成為另一種重要和可行的服務模式，回應本地大學生對心理健康服務的殷切需求。

相關字詞﹕心理健康 浸大

上 / 下一篇新聞