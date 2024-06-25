浸大網上配對治療師 減輕大學生壓力抑鬱

網上認知行為治療計劃「REST Online」計劃為期10周，共設8個線上單元，包括認知行為治療技巧簡介和匯報、案例示範影片、網上練習和評估等；每名參加者配對一名治療師，面談或網上輔導兩次，並對參加者的練習提供回饋。

189輕中度心理壓力大學生參加

情緒指數穩步改善

團隊在2020年8月至2022年9月期間，招募189名有輕度至中度心理壓力的大學生。當中69和65人隨機分成兩個實驗組，分別經網站和手機應用程式參與，其餘55人隨機分配到「候補對照組」，於較後時間參與計劃。

研究結果顯示，參加者以0至10分評估過去一周情緒，兩個實驗組的情緒指數從第一節平均5.19分，逐步上升至第八節6.07分，顯示參加者的情緒在輔導過程中穩步改善。至於計劃完成後，兩個實驗組中有41%人被評為沒有心理壓力的風險；候補對照組中只有20%人沒有相關風險。

團體稱有潛力融入現有服務

研究亦發現，完成計劃後，兩組實驗組參與者的心理壓力、抑鬱和焦慮症狀，以及負面思想和情緒均顯著減輕，正面思想和情緒也明顯增加，並在3個月後進行的追蹤評估仍然維持。

領導研究團隊的浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，本港心理健康服務專業人員短缺，研究結果顯示網上認知行為治療計劃具成效，日後有潛力融入現有大學輔導服務，成為另一種重要和可行的服務模式，回應本地大學生對心理健康服務的殷切需求。