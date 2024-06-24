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教育

大專機械人賽中大奪冠 8月轉戰越南

【明報專訊】科技園公司主辦的「全港大專生機械人大賽2024」昨日結束，由中大隊伍「長驅植進」奪冠，8月將代表香港出戰在越南舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽2024」。科技園公司總監霍露明稱今年賽事難度較高，要求機械人全自動化，並具備一定的人工智能（AI）技能，如投球、分辨顏色和策略思考；他希望參賽學生保持良好心理質素，期望他們透過出外比賽與其他國家隊伍交流學習。

今屆機械人須全自動 具AI技能辨色認物

今年比賽有逾200名來自8間大專院校的學生、共14支隊伍參加。比賽主題是「出類拔穗」，以梯田耕種為靈感，學生需要設計及研發機械人，完成插秧、收割等稻米耕作步驟，而昨日比賽亦包括投籃競技一環。亞軍隊伍「植搗黃龍」同樣來自中大，科大隊伍「征龍」奪季軍。

冠軍隊伍「長驅植進」的中大學生表示，今年比賽要求加入AI技術，使機械人識別物件、區分顏色和完成不同任務。團隊稱，他們設計的兩部機械人截然不同，一部「較保守」，在攝像鏡頭出現問題時仍能正常運作，另一部則「較進取」，完全依賴AI下判斷，運作較快，風險亦較大。他們又稱四強賽事最激烈，並讚揚對手科大是強隊，勝負僅一線之差。為備戰越南，他們將重新審視兩部機械人的優點和缺點，並了解其他獲勝隊伍的機械人特點。

相關字詞﹕機械人 科技園

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