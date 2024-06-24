大專機械人賽中大奪冠 8月轉戰越南

今屆機械人須全自動 具AI技能辨色認物

今年比賽有逾200名來自8間大專院校的學生、共14支隊伍參加。比賽主題是「出類拔穗」，以梯田耕種為靈感，學生需要設計及研發機械人，完成插秧、收割等稻米耕作步驟，而昨日比賽亦包括投籃競技一環。亞軍隊伍「植搗黃龍」同樣來自中大，科大隊伍「征龍」奪季軍。

冠軍隊伍「長驅植進」的中大學生表示，今年比賽要求加入AI技術，使機械人識別物件、區分顏色和完成不同任務。團隊稱，他們設計的兩部機械人截然不同，一部「較保守」，在攝像鏡頭出現問題時仍能正常運作，另一部則「較進取」，完全依賴AI下判斷，運作較快，風險亦較大。他們又稱四強賽事最激烈，並讚揚對手科大是強隊，勝負僅一線之差。為備戰越南，他們將重新審視兩部機械人的優點和缺點，並了解其他獲勝隊伍的機械人特點。