曾離家出走 教師收留資助補習 逃學過來人 立志為師助迷途生

初中討厭返學 頂嘴擾秩序冒簽假紙

3年前，曉其接過中學文憑試（DSE）成績單，以最佳五科14分的成績為中學生涯作結。他憶述，初中很討厭返學，「覺得讀書不是自己興趣、冇乜用，也不知道未來想怎樣」，其後更與朋友結伴曠課，或匿在家中打機，「最常是請半天假，只返下午的兩節課」。曉其自言是學校「最曳」的學生，頂嘴、擾亂課堂秩序不在話下，就連請假紙亦是冒簽，家長、教師束手無策，「曾有教師勸我讀書，說再不濟也要中學畢業，但我當時反問她讀完又有咩用，笑人（讀完都係）『乞食』」。

感2019年社會紛擾 社會需「懂思考的人」

至2019年，讀中五的曉其眼見社會紛擾，頓覺「社會需要懂得思考的人」，才萌生好好學習、考入大學的念頭。曉其猶記得當年一個教過他的訓導組老師雖已轉校，但從未放棄他，更在他與家人爭吵、離家出走時收留他，「試過凌晨12時許打給他，他也會和我說，無論幾點也好，只要我找他，他就一定會聽」。教師亦資助曉其補習，不求回報，「他只希望，如果我之後遇到同樣的學生，就幫下別人」。不過奇蹟並未出現，曉其DSE成績不足以報考大學，「我的成績最終這樣，其實很怕他會失望，但他一直說，分數從來也不是重點」。

DSE不夠分 副學士苦讀兩年入中大

曉其最終報讀港大附屬學院文學副學士（語言及人文學科），兩年間埋首書海，跨過大學門檻，去年憑累計平均績點（GPA）3.62獲中大歷史系取錄。談及未來，他希望做教師，幫助迷途的學生，「讓他們走一條好些的路，不再像我之前一樣，荒廢日子、得過且過」。

港大附屬學院文學副學士（媒體、文化及創意）畢業生黃樂希去年亦憑優異成績升讀中大，現為文化研究三年級生。成長於傳統地區名校的黃樂希說，中學時同學都追求分數、排名，他時常覺得格格不入，盼尋找其他可能。他稱副學士能給考生「second chance（第二次機會）」，助考生突破DSE的分數限制，考入心儀學科。