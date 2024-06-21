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教育

學貸助學金相應增 夾心階層盼放寬門檻

【明報專訊】明年9月起，8間資助大學的政府資助課程開始加學費。有每年向政府借貸繳學費的大學生預料，畢業時需負擔高達18萬元學貸，盼政府放寬申領助學金的門檻。教育局昨稱，將相應增加「資助專上課程學生資助計劃（TSFS）」和「全日制大專學生免入息審查貸款計劃（NLSFT）」下的學費助學金及貸款額。

八大本地生現時可循不同經濟援助計劃向政府申請津助或貸款。教育局昨稱，今學年逾1.1萬名學生通過入息及資產審查，經TSFS獲發學費助學金，涉款約4.2億元，其中逾8000人享全額資助。至於發放貸款的NLSFT，今學年逾1萬人申請獲接納，政府發放約4.3億元。局方稱，NLSFT借貸還款期最長達17年，倘學生在加學費後申請並獲批全額貸款，每月平均還款額將增加約100元。

原擬海外交換者「要再計吓數」

現屆大學一、二年級學生均受加學費影響。昨在中文大學，工程學院二年級生黃同學自言屬夾心階層，每年向政府借錢交學費，待畢業後開始還款，「窮到貼地嘅有Grant（助學金）攞，有錢嘅就唔駛愁學費，永遠都係中間嗰層最難頂」。他說，兼職的薪金僅足以應付生活及其他學習開支，料4年學貸將高達18萬元，「唔係啲人話返多幾份part-time、做多幾份補習就搞得掂」，盼政府放寬申請助學金門檻。

歷史系二年級生萬同學每周兼職工作3至4天掙取學費及生活費，但估計兼職收入將不足以應付加價後的學費，「應該最後都要借錢」。他本來打算參與交換生計劃，相信加學費後「需重新計吓條數」，不排除基於財政考慮放棄海外學習。主修公共衛生的二年級生麥同學亦稱，現由父母代繳學費，「可能要動用退休金」，形容政府加學費的決定「突然」，「如果可以攤長5年、10年加會再好一點」。

有指加費突然 「攤長5年10年會好點」

另有學生稱加學費影響不大。醫科二年級生何同學表示，近年物價不斷上漲，加費無可厚非，但中大不少同學來自基層家庭，籲當局多照顧貧困學生需要。藥劑學二年級生賴同學稱，加學費不會造成很大財政壓力，但認為政府公布得過於倉卒。

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