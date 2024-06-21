明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

八大學費3年加17.6% 教局稱溫和 2027/28起49,500「未擬再加」 張仁良倡個別學科增費

【明報專訊】為應對通脹，政府昨宣布已凍費27年的資助大學學費將加價。2025/26學年起，資助學士學費連續3學年增加，加幅介乎5.3%至5.7%，由現時每年42,100元，到2027/28學年累計增約17.6%至49,500元，8間資助大學均表示理解。政府形容加幅「非常溫和」，教育大學前校長張仁良亦同意，形容「唔加唔得」，他提出不同學科有不同教學成本，政府可研究個別學科加費。

2025/26學年起，八大會連續3個學年增加學費，受影響的包括全日制學士學位、研究院修課及研究、副學位課程（見圖1）。按現時學士生每年學費42,100元計，明年9月將加費2400元至44,500元，即5.7%；翌年再加2500元至47,000元，第三年將加2500元至49,500元，3年間累計加費7400元，增幅17.6%。政府表示，相較綜合消費物價指數累計上升4成，平均每年加學費5.5%屬「非常溫和」。政務司長陳國基昨稱，學生可負擔加幅，又稱加學費與政府財赤無關，未計劃3年後再加學費。

政府1990年代訂下目標，資助大學學費應設定在足以收回平均學生單位成本的18%水平（成本收回率），但長年不達標（見圖2）。根據教資會及教育局數據，上學年（2022/23）實際成本收回率13.3%，預計本學年進一步跌至12.9%，在加學費後，推算2027/28學年將稍為回穩及改善至13.4%，但仍與目標相差約4.6個百分點。

成本收回率可微升 未能定達標時間表

本報向教育局查詢，預料成本收回率何時始能達到18%目標，局方稱未能定下具體時間表，因成本收回率受經濟起伏而波動，政府為資助大學提供的補助金亦因應各種因素調整，將在再下個三年期（2028/29至2030/31）考慮。

教資會昨回覆，參考世界各地經驗，香港的目標成本收回率未有特別高或低，政府今次調整時已檢視不同地方的學費，並再度確認現階段應繼續採用同一目標。

劉智鵬：月均加200 三小時兼職可抵消

選委界立法會議員兼嶺南大學協理副校長劉智鵬昨向本報說，學費每年實質加約2000元，即每月平均約200元，學生做兩三小時兼職便可抵消。他說大學生平均一周上課15小時，即每日上課3小時，相較全職工作8小時，「餘下5小時做什麼？返宿舍瞓覺啊？」

翻查上學年資助學士人均教學開支，最貴兩科是牙醫學（29.8萬元）和醫學（27萬元），最低為建築學及城市規劃（12.7萬，見圖3）。教大前校長張仁良昨向本報表示，政府可研究個別學科加學費或調整津貼額，舉例醫科生和文科生教學成本差距大，「（醫科生學費每年）收十萬八萬，又行不行？」他同意政府加費幅度溫和，「咁多年無加過，唔加唔得啦」，而加幅仍未追上通脹水平，強調要照顧好有經濟困難的學生。他又說，尚未知道加學費後教資會給予八大的津貼撥款會否減少，有待各院校完成三年期規劃工作，了解獲批金額。

教局：醫科培訓醫生惠社會 應宏觀看待

教育局昨強調，醫學等個別成本較高的學科旨在培訓醫生，以滿足社會對醫療服務的需求，惠及整個社會，因此應從宏觀角度看待。

相關字詞﹕教資會 教育局 學費 大學

上 / 下一篇新聞