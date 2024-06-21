八大學費3年加17.6% 教局稱溫和 2027/28起49,500「未擬再加」 張仁良倡個別學科增費

2025/26學年起，八大會連續3個學年增加學費，受影響的包括全日制學士學位、研究院修課及研究、副學位課程（見圖1）。按現時學士生每年學費42,100元計，明年9月將加費2400元至44,500元，即5.7%；翌年再加2500元至47,000元，第三年將加2500元至49,500元，3年間累計加費7400元，增幅17.6%。政府表示，相較綜合消費物價指數累計上升4成，平均每年加學費5.5%屬「非常溫和」。政務司長陳國基昨稱，學生可負擔加幅，又稱加學費與政府財赤無關，未計劃3年後再加學費。

政府1990年代訂下目標，資助大學學費應設定在足以收回平均學生單位成本的18%水平（成本收回率），但長年不達標（見圖2）。根據教資會及教育局數據，上學年（2022/23）實際成本收回率13.3%，預計本學年進一步跌至12.9%，在加學費後，推算2027/28學年將稍為回穩及改善至13.4%，但仍與目標相差約4.6個百分點。

成本收回率可微升 未能定達標時間表

本報向教育局查詢，預料成本收回率何時始能達到18%目標，局方稱未能定下具體時間表，因成本收回率受經濟起伏而波動，政府為資助大學提供的補助金亦因應各種因素調整，將在再下個三年期（2028/29至2030/31）考慮。

教資會昨回覆，參考世界各地經驗，香港的目標成本收回率未有特別高或低，政府今次調整時已檢視不同地方的學費，並再度確認現階段應繼續採用同一目標。

劉智鵬：月均加200 三小時兼職可抵消

選委界立法會議員兼嶺南大學協理副校長劉智鵬昨向本報說，學費每年實質加約2000元，即每月平均約200元，學生做兩三小時兼職便可抵消。他說大學生平均一周上課15小時，即每日上課3小時，相較全職工作8小時，「餘下5小時做什麼？返宿舍瞓覺啊？」

翻查上學年資助學士人均教學開支，最貴兩科是牙醫學（29.8萬元）和醫學（27萬元），最低為建築學及城市規劃（12.7萬，見圖3）。教大前校長張仁良昨向本報表示，政府可研究個別學科加學費或調整津貼額，舉例醫科生和文科生教學成本差距大，「（醫科生學費每年）收十萬八萬，又行不行？」他同意政府加費幅度溫和，「咁多年無加過，唔加唔得啦」，而加幅仍未追上通脹水平，強調要照顧好有經濟困難的學生。他又說，尚未知道加學費後教資會給予八大的津貼撥款會否減少，有待各院校完成三年期規劃工作，了解獲批金額。

教局：醫科培訓醫生惠社會 應宏觀看待

教育局昨強調，醫學等個別成本較高的學科旨在培訓醫生，以滿足社會對醫療服務的需求，惠及整個社會，因此應從宏觀角度看待。