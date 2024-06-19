明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

外交公署辦講座 90中小學新校長學國家安全觀

【明報專訊】外交部駐港公署昨為90名新任中小學校長舉行講座及參觀活動，由公署人員講述國家外交及總體國家安全觀資訊。公署特派員崔建春昨演說約42分鐘，提到香港教育水平走在世界前列，感到非常自豪和值得驕傲。他稱自己來港工作兩個月零兩天，形容自己仍是個「小學生」，稱香港是本書，需要時間把它讀好。

蔡若蓮：校長需了解國家戰略謀劃

出席同一活動的教育局長蔡若蓮致辭時說，校長是教育的領航人，需要對世界政治、經濟、社會及軍事等格局有更深認識，並了解國家外交、內政的戰略謀劃，以掌握宏觀大局，建立文化及對國家發展道路的自信。

教界關注早前教育局外評報告指官小學生唱國歌細聲。昨出席活動的伊利沙伯中學舊生會小學分校校長胡國威表示，校方一直重視奏唱國歌，學生每次唱畢後亦會給予鼓勵。他又稱學校的升旗禮在戶外舉行，環境開揚，認為整體學生均尊重活動。被問到國安教育會否增加師生工作，他表示多個科目已涵蓋國安教育，只要避免科組間重複教學內容，互相配合即可。

正慧小學校長不擔心局方檢視

指該校學生「唱國歌好大聲」

香海正覺蓮社佛教正慧小學校長廖小玲稱，「我們（學生）唱國歌好大聲」，不擔心被局方檢視，會多留意學生唱國歌時是否肅立及雙手垂下。她昨首次到訪公署交流，啟發她了解國際情况，讓她理解外交的重要。她稱外交議題在小學並不常見，認為學生從小接觸有助建立世界觀，並更理解國家發展。

廖又說，家長普遍支持學校推行國安教育，因校方並非硬推概念，較多以軟性方法教學，例如從課程及活動介紹中國傳統人物，「讓學生慢慢認識祖國」。

相關字詞﹕國安教育 國歌 校長 外交部駐港公署

上 / 下一篇新聞