外交公署辦講座 90中小學新校長學國家安全觀

蔡若蓮：校長需了解國家戰略謀劃

出席同一活動的教育局長蔡若蓮致辭時說，校長是教育的領航人，需要對世界政治、經濟、社會及軍事等格局有更深認識，並了解國家外交、內政的戰略謀劃，以掌握宏觀大局，建立文化及對國家發展道路的自信。

教界關注早前教育局外評報告指官小學生唱國歌細聲。昨出席活動的伊利沙伯中學舊生會小學分校校長胡國威表示，校方一直重視奏唱國歌，學生每次唱畢後亦會給予鼓勵。他又稱學校的升旗禮在戶外舉行，環境開揚，認為整體學生均尊重活動。被問到國安教育會否增加師生工作，他表示多個科目已涵蓋國安教育，只要避免科組間重複教學內容，互相配合即可。

正慧小學校長不擔心局方檢視

指該校學生「唱國歌好大聲」

香海正覺蓮社佛教正慧小學校長廖小玲稱，「我們（學生）唱國歌好大聲」，不擔心被局方檢視，會多留意學生唱國歌時是否肅立及雙手垂下。她昨首次到訪公署交流，啟發她了解國際情况，讓她理解外交的重要。她稱外交議題在小學並不常見，認為學生從小接觸有助建立世界觀，並更理解國家發展。

廖又說，家長普遍支持學校推行國安教育，因校方並非硬推概念，較多以軟性方法教學，例如從課程及活動介紹中國傳統人物，「讓學生慢慢認識祖國」。