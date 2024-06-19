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教育

港生創新思維遜經合組織平均 星居首

【明報專訊】「學生能力國際評估計劃（PISA）2022」新增的「創新思維」研究昨日出爐，在64個國家或經濟體中，香港15歲學生平均32分，低於經濟合作與發展組織（OECD）平均33分。

教局：與國際平均水平相若

教育局表示，結果顯示香港學生表現與國際平均水平相若，但在產生多元和具創意想法及視覺表達有提升空間。另外，本港在國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）昨公布的「最佳留學城市排名」中位列全球第22名，較上年跌一位。

教育局早前委託中大教育數據研究中心做PISA創意思維評估，抽取本港逾5000名15歲學生作樣本。在64個國家或經濟體中，新加坡排名最高，平均41分；韓國和中華台北亦高過香港，分別為38分及33分。

今次研究透過4種認知測驗內容，即文字表達、視覺表達、社會問題解難和科學問題解難，評估學生的創意思維表現。教育局表示，香港學生在產生多元和具創意想法及視覺表達上有提升空間，在評估和改進意念、處理社會問題解難方面表現較好。

教育局表示，香港在教育平等方面表現出色，在高學術成就的國家或經濟體系中排名第一，反映家庭社經背景對香港學生在創意思維方面的表現影響極小。局方會參考今次結果，進一步培養學生的創意思維及其他共通能力。

最佳留學城市港排22跌一位

另外，QS昨公布「最佳留學城市2025」排名，香港排全球第22名，按年跌一位，仍維持亞洲第5名，表現遜於東京、大阪、首爾及新加坡。其中在生活成本負擔能力指標，本港按年跌29名，至全球第102名。

相關字詞﹕教育 創新思維 學生能力國際評估計劃

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