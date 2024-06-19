大成校長否認管理問題 教局：過渡無共識證失效

校長指無共識因辦團拒開會議

袁太昨表示，學校現時主要的問題在於辦學團體孔教學院未就計劃與各持份者，包括校董、教職員、校友、家長等廣泛諮詢。她承認部分校董與辦學團體未達成共識，但指出因為辦團拒絕召開校董會會議，公開透明討論事件。

本報昨亦向教育局查詢，委任校董加入大成小學法團校董會的人數、身分、揀選原則及工作時間表等，未獲具體回覆。教育局表示，獲委任的校董將協助法團校董會履行其職責及支援學校，確保學校行事符合《教育條例》及《資助則例》的規定，保障學生福祉。

在2017年，教育局處理屯門興德學校被揭有「影子學生」問題時，曾委任11名校董加入學校的法團校董會，包括退休中學校長雷其昌。雷昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，委任校董主要目的是了解事件，並尋找合適方法讓各持份者冷靜理性處理，若最終無法達成共識，委任校董只能向教育局匯報，再由教育局要求校董會遵從規例處理。

袁太周一（17日）與部分校董在校內舉行記者會，並發放聯署回應，當中質疑辦學團體「單方面」決定停辦。教育局昨提到，根據《教育條例》，辦學團體負責訂定學校的抱負及辦學使命，亦會在制訂學校的教育政策方面，向法團校董會作出一般指示。

議員指安排他校招生「有點怪」

至於辦團安排區內4間小學的代表，上周進入大成小學邀請學生轉校，掀袁太及部分校董不滿，批評造成學校混亂。立法會議員鄧飛昨在港台《千禧年代》表示，過往未聞辦團類似做法，形容處理手法「有點怪」。