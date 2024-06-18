指大成管理失效 教局委校董進駐 6校董聯署批辦團無視收生增 「毁滅親生仔」

教局指雙方屢爭拗 未達共識

教育局昨晚表示，就學校停辦一事多番與辦學團體及校長會面和溝通，雙方在討論過程中爭拗，未能就過渡方案達成共識，宣布學校管理失效。局方按《教育條例》委任校董加入學校法團校董會，過往有先例（見另稿），局方暫未透露委任校董人數及人選。

大成小學法團校董會14名成員之中，6人包括校長袁潘淑嫻、辦團校董劉嘉華昨午發出聯署回應，批評辦團停辦決定「罔顧學校已改善收生情况，實在令人費解」。劉嘉華在記者會說，去年教育局通知校方今學年（2023/24）「派0班」小一，如今最艱難日子已過，今年9月可「復活」重獲資助小一，惟辦團在沒有外在壓力下，「一手毁滅自己個親生仔」。

聯署斥停辦決定繞過校董會

聯署提出，法團校董會屬學校最高架構，對學校運作負最終責任。劉嘉華說，決定停辦的過程應有商有量，並須爭取法團校董會通過，否則「校董會權責何在？不如廢了校董會吧」。

袁潘淑嫻稱，校董會上周五（14日）向教育局發出律師信，表明希望局方「急事急辦」提供協助，惟昨日開記者會前未見局方「慰問」學校情况，她表示遺憾。

另外，聯署亦回應辦團日前稱協助大成小學教職員過渡至孔教學院其他屬校。家長校董潘妍均在記者會說，辦團另一屬校是中學，小學教師未獲培訓不能任職於中學，質疑「孔教學院言論是否有誤導公眾之嫌？」

袁潘淑嫻說學校現時所有活動如常，「如果我不是被撤職，我是不會離開，直至我最後一個學生、最後一個老師離開為止」。

辦團：「未聞決定」說法不實

孔教學院上周六宣布決定停辦大成小學，原因包括學校所在的黃大仙區適齡學生持續減少，憂將來再被「派0班」不獲局方資助開辦小一級。孔教學院昨晚發稿重申，早於4月指示校長停收小一生及插班生，學校成員「未有聽聞決定」的說法與事實不符；又指辦學團體有權決定學校停辦，已經深思熟慮，非倉促安排，為確保學生有持續、穩定的學習環境「作出負責任的決定」。