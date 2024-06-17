大成校監：小一轉私營僅吊命 辦團指4月已通知校方停辦 校長今向傳媒交代

校長指辦團說法失實

教育局表示，辦團已通知局方將停止營辦，局方提醒他們與學校各持份者做好溝通和過渡安排。

1963年創校的大成小學將在2026年8月31日停辦。校監湯偉倫昨接受本報等傳媒訪問，指該校持續面對收生危機，「努力多年仍未見很大起色」，被「派0班」意味「已到死亡邊緣，將要殺校」。他續稱，雖然小學下學年重獲資助開辦一班小一，但全港尤其是黃大仙區的適齡學童人數出現「斷崖式下跌」，「很擔心（即使）繼續營辦，恐怕都未必可以為學生提供持續而穩定的學習環境」。

辦團前日公布停辦時引述政府最新估算，學校所在的黃大仙區，2027年只有1500名小一學生；又指大成小學全校約178名學生，一至四年級約90人，五至六年級80多人。

湯偉倫承諾不會早於2026年8月31日停辦，讓學生及家長有充足時間「考慮他們的去向」；又透露同區4間小學會「特別考慮」大成小學學生的轉校申請，但沒答允接收多少學生，不排除學生要面試或筆試，倘在校生不欲入讀，辦團會盡力協助他們入讀其他心儀學校。

被「派0班」後，大成小學推私營小一，又以6年學費全免吸引小一新生入讀「私家班」。湯偉倫稱，辦團會資助在讀的19名小一生轉讀其他私立小學的本地課程，每人可申請最多約4.8萬至5萬元津貼，「（總金額）預計四五百萬也走不掉」。他說，校長曾以學校名義承諾「6年免學費」，但「長久來講是做不到的」。

校監：月初發通告被學校取消

湯偉倫形容辦團難以聯繫大成小學的家長，稱今年4月決定停辦後，已盡早知會校方，為免影響學生早前應考期末試，遂延至本月才對外公布。他說辦團本月初兩度嘗試透過學校公布，「（想）透過eClass發通告……結果被學校取消了」，直至本月中「不能夠再等」，於是上周親自入校發通告，「唯有用我們自己的辦法盡量通知家長」。