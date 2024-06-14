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教育
2024年6月14日星期五
語文同樂 第717期
恒大非華語生獲支援 從躲入廁所變組織主席
浸大鎖學生會室 指學生做「與會務無關活動」
科大開家族辦公室碩士課 稱着重名聲 面試防假學歷
四年全宿改四年兩宿 嶺大稱酌情最多可住4年
大觀園：涼果大翻身
大觀園：涼果換新衣理大生妙用部首
閱讀文言：人言可從亦可畏——列子辭粟
閱讀文言參考答案
寫作立意庫：家——我們的安身與安心之所
文化迷因：舊樓與舊樓的人──記大角嘴
有價講：聊天的真正意義——群居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉
閱讀文言：人言可從亦可畏——列子辭粟
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【明報專訊】《伊索寓言》有「磨坊主父子與驢」（The Miller, His Son, And The Ass）的故事：
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恒大非華語生獲支援 從躲入廁所變組織主席
浸大鎖學生會室 指學生做「與會務無關活動」
科大開家族辦公室碩士課 稱着重名聲 面試防假學歷
四年全宿改四年兩宿 嶺大稱酌情最多可住4年
大觀園：涼果大翻身
大觀園：涼果換新衣理大生妙用部首
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寫作立意庫：家——我們的安身與安心之所
文化迷因：舊樓與舊樓的人──記大角嘴
有價講：聊天的真正意義——群居終日，言不及義，好行小慧，難矣哉
恒大非華語生獲支援 從躲入廁所變組織主席
浸大鎖學生會室 指學生做「與會務無關活動」
科大開家族辦公室碩士課 稱着重名聲 面試防假學歷
四年全宿改四年兩宿 嶺大稱酌情最多可住4年
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大觀園：涼果換新衣理大生妙用部首
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文化迷因：舊樓與舊樓的人──記大角嘴
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