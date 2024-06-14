科大開家族辦公室碩士課 稱着重名聲 面試防假學歷

年尾招生 亞洲首個相關課程

科大目前已設家族辦公室研究中心，明年9月進一步開辦專門的碩士課程，預計年尾招生，形容該課程會是亞洲首個為培訓相關行業專才而設的碩士課程。許佳龍稱，課程並非只教授如何管理財富，另一要點是認識家族傳承、文化，所以課程會跨學科，邀請如人文學科的教授協助。

香港大學經管學院近期揭發學生懷疑以假學歷入讀，亦有中介公司聲稱提供「保錄取」服務等問題。許佳龍不評論其他院校收生安排，但稱早知內地有中介協助造假學歷問題，認為香港院校課程網上報讀手續簡易，如有心入讀的人，毋須找中介幫手。他說科大商學院每年收到逾萬份碩士課程的申請，各課程會取錄當中900多人，全部要求申請人的院校、非申請者呈交學歷證明，並會經過面試程序甄選，指曾有申請人稱之前就讀某大學，但問他是否認識該大學的教授，申請人回答不到，被問到「口啞啞」，證明是作假。不過，許指學院只能不取錄造假者，因他們通常在外地，難以循法律跟進。