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教育

恒大非華語生獲支援 從躲入廁所變組織主席

【明報專訊】自資院校恒生大學非華語生人數不斷增長，本學年有90名非華語生，佔全體學生約1.5%。恒大學生事務總監張佩思表示，校方對少數族裔學生的支援持續增加，例如現設「多元共融」部門，以及資助非華語及少數族裔學生組織「EM-Power」舉辦活動，以加深學生和教職員對多元的理解。有非華語生從起初入學因尷尬而躲進廁所，如今蛻變成學生組織主席。

恒生大學表示，今學年有90名非華語生，較上學年增33人，亦較2021/22學年多53人。學生組織EM-Power主席Sabiha，訪問當天配上肉色頭巾，以一身素色打扮現身，「我好鍾意著返自己啲衫，That's what I belong（象徵我的身分）」。談起巴基斯坦傳統服裝，Sabiha憶述兩年前入學首日，她曾因眾人注視而尷尬得躲在廁所半小時，後來透過參與不同組織及EM-Power活動，逐漸適應大學生活，理解「其實人哋係咁望你係因為第一次認識」。

不諳廣東話的Rana入學時也有類似經歷，最初課堂分組時沒人主動邀請他，但後來透過與組員合力完成課業，讓他結識朋友，笑說「對方懂少許英文，我懂少許中文，彼此創造新語言溝通」。

迎新期間提供語言支援

恒大青年可持續發展領袖研習所職員Barbie稱，非華語生普遍面對語言障礙和食物選擇等困難，希望與學生會等組織合作，在迎新期間為非華語生提供語言支援，同時盼校方提供更多清真認證和純素食品。另外，EM-Power去年底擬舉辦「加沙人道主義危機」講座，惟校方事前收到有持不同意見的人欲擾亂講座，臨時煞停活動。被問能否再辦類似活動，張佩思表示，校方對所有活動持開放態度，視乎學生需要、興趣、活動形式和主題，以及能否邀請相關人士提供資訊等。她指，EM-Power至今仍持續辦活動，學生事務處亦提供協助。

相關字詞﹕少數族裔 非華語學生 恒生大學

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