蔡若蓮回應港大生假學歷：八大無授權中介保錄取

蔡：捐經費非錄取途徑

蔡若蓮昨說，有院校發現極少數人涉以虛假文件申請入學，由於該校報案，案件進入司法程序，教育局不評論，但認為院校對外披露事件，說明校方嚴肅處理事件。她指，若有人心存僥倖，或誤信失實宣傳而作不實行為，均須承擔後果，嚴重者或被開除學籍及面臨刑事檢控。

港大經管學院昨回覆，若發現證據確鑿，將根據大學和法律規定，採取一切適當紀律處分和法律行動，包括但不限於剝奪錄取資格、取消學籍註冊等。

港大：倘證實採法律行動

蔡若蓮昨回應選委界議員李浩然質詢時稱，做好收生把關是大學的責任，須確保機制一視同仁、擇優而取，以及公平公正，她指收生標準及程序均有清晰內部指引。至於自資院校收生程序，她說，香港學術及職業資歷評審局不時檢視院校的相關程序，若發現有疏忽會提出。

教育界議員朱國強關注政府會否就事件尋求內地執法部門協助，蔡若蓮稱，若發現有不盡不實的中介宣傳廣告，當局會從各途徑跟進，包括向執法部門舉報、向網絡平台投訴，呼籲院校盡快澄清，尋求法律意見或可跟進行動。

選委界議員梁毓偉問到，當局會否要求大專院校加強學歷審查。蔡若蓮表示，大學按現有機制嚴肅處理，過程中可能要求學生提供學歷證明正本核實，或通過有權威及獲認受機構核實學歷，以及通過直接與相關頒授學歷證明的學府、考試機構或官方平台等核實。