教聯會調查：近六成教師指愛國教育人手不足

教聯會上月中以「教育工作者對推行愛國主義教育」為主題展開調查，接獲588名在職教師回覆。結果顯示，近七成受訪教師希望政府為不同年級的學生提供更有趣的教案及資源及「開發互動教材」，以提升愛國主義教育的質素和成效。另有逾半受訪教師希望獲安排到校專業培訓、線上線下國安講座。

教育局鼓勵學界與內地中小學締結成姊妹學校。調查顯示，逾80%受訪教師稱任教學校曾與姊妹學校辦「探訪或考察」活動，其中約85%認為有助「增進對內地的了解」。教聯會副主席王惠成稱，學校每次率學生到內地考察時，師生比例通常達1:10，指校方抽調大量教師隨團，增加其餘教師的壓力，盼政府提供支援。

教聯會亦問到，為加強愛國主義教育，受訪教師建議舉辦什麼教學活動，「有受訪同工表示可趁十一國慶，在校內甚至到北京觀看升旗禮」。