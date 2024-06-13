恒大傳播學院轉型 育推動藝文專才 指全港新聞學課程萎縮 冀相關知識應用其他範疇

恒大傳播學院現有「新聞及傳播」及「融合媒體及傳播科技」兩個學士課程。副院長趙應春表示，本港歷經大型社會運動後，「年輕同學報讀新聞系的意欲比以往低」，故在四、五年前已思考「轉型」，惟初時學院對如何轉型並沒頭緒，「究竟要轉體育傳播、娛樂傳播，抑或哪個範疇」，適逢政府提出積極推動文化藝術發展，才「拍板」推出新的藝術及文化傳播課程。

現少學生視記者為終身職業

趙應春稱，現時很少學生視記者為終身職業，當他們思考前景時，考慮到「新聞機構的人工不是很高，又有很多工作，一個人要做幾個人的事」，決定不在新聞界發展「是正常的」。他指新生面試時表明有意當記者的亦明顯減少，反而公關等與傳播相關的職業更受歡迎，「不會可惜……既然記者的行業不能夠吸納這麼多人才，咁咪益下其他行業」。

私立大學招生正面臨適齡學生人數下降的衝擊。院長曹虹表示，過去傳播學院的報讀人數「多年來也是達標的」，舉例新課程至今已有約200人報讀，亦已用盡取錄內地生的「20%學額」。不過她稱，近年院校搶招新生的情况更激烈，三年級入學的申請人數顯著減少，指近兩三年資助大學某些課程的收生標準有所下降，「有些學生會覺得，只要入到資助大學，就不太理讀什麼科」，變相流向私立大學的學生亦會減少。