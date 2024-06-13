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教育
2024年6月13日星期四
公民學堂 第069期
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中外人物：中國病毒學家張永振
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【明報專訊】中國病毒學家張永振於2020年研究出新冠病毒基因組序列，並於海外數據庫及網絡論壇發布，成為全球最早破解新冠基因的學者，被譽為「學術界吹哨人」。
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