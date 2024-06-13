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教育
公民學堂 第069期

時事懶人包：羅湖研一地兩檢

【明報專訊】深圳市政府近日表示，羅湖口岸正規劃重建，冀將港鐵東鐵線引入羅湖境內，在羅湖口岸「一地兩檢」。實政圓桌立法會議員田北辰引述消息稱，港鐵羅湖站將於深圳境內覓地重建，由港鐵全資承擔費用。

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