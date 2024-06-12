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教育
2024年6月12日星期三
語文同樂 第716期
研聊天AI情緒支援 理大生獲創科獎學金
原8月任滿 續掌恒大兩年 何順文將成任期最長大學校長
僱主不熟畢業生美式榮譽分級 城大下學年回復「榮譽等級制」
食樂有味：炎夏吃瓜果
食樂有味：夏日瓜果盛宴
視聽之娛：當觀眾說愛看爽片，其實是在說什麼？——《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》
詞中物：穿越時空的聲音——讀孔銘隆〈皮球〉
時事中文：給人生留一點白
文字發酵：四字賀畢業
參考答案：四字賀畢業
參考答案：四字賀畢業
【明報專訊】1. 振翅高飛
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原8月任滿 續掌恒大兩年 何順文將成任期最長大學校長
僱主不熟畢業生美式榮譽分級 城大下學年回復「榮譽等級制」
食樂有味：炎夏吃瓜果
食樂有味：夏日瓜果盛宴
視聽之娛：當觀眾說愛看爽片，其實是在說什麼？——《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》
詞中物：穿越時空的聲音——讀孔銘隆〈皮球〉
時事中文：給人生留一點白
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