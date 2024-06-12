僱主不熟畢業生美式榮譽分級 城大下學年回復「榮譽等級制」

【明報專訊】本港資助大學一般沿用「榮譽等級制」，分畢業生高下。城市大學2020年宣布改用美式「學位榮譽制（cum laude system）」，按優秀學生的排名，區分為「卓越」、「優異」和「優良」。城大昨致函學生，稱過去一年不少意見關注僱主不熟悉美制，「或影響城大畢業生的學術成就認可」，宣布下學年起（2024/25）恢復「學位榮譽等級制度（honours classification system），畢業生畢業積點（CGPA）獲3.5或以上，可獲甲等榮譽。
2020年推美制稱消除歧視
城大稱因事制宜
2020年城大宣布改制時，時任校長郭位形容是「顯示採用美式學制的決心」，有助提升學術水平及質素。
校方當年稱，美制有助消除「將畢業生劃分為二級、三級等帶有『次等級』歧視性質的隱喻」。
不過，城大首席及常務副校長室昨函學生，稱學務長辦公室意見調查發現，絕大多數學生支持恢復舊制。城大大學教務會上月28日表決通過恢復舊制。畢業生CGPA達3.5或以上，可獲頒甲等榮譽；CGPA介乎3至3.49，可獲頒乙等一級榮譽；2.5至2.99，可獲頒乙等二級榮譽；2至2.49，則獲頒丙等榮譽。
至於現行學位榮譽制的畢業生，其學業成績證明均會顯示「相應學位榮譽等級」。校方強調，城大因事制宜，確使學生學術成就獲適當認可。