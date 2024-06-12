研聊天AI情緒支援 理大生獲創科獎學金

遇情緒受困女生觸發研究

盼解支援平台須輪候問題

得獎者理工大學護理學學生麥安妤正研發一款提供情緒支援的聊天機械人。她談及研發契機時憶述，曾目睹一名女生獨身一人在海旁痛哭，麥當時上前安慰、詢問何事但未獲對方回應，「只能擁抱她」，最後因事只陪伴對方片刻。麥稱，離開後仍感到「很不安」，一度向不同情緒支援平台通報，盼為該名女生尋求支援，但均遭拒絕，「他們說要當事人聯絡，沒有辦法派人去支援」。

眼見旁人崩潰痛哭卻束手無策，加上當時亦不斷有學童輕生，促使麥安妤了解情緒受困者的需要。她說，好像香港每個人均有很大壓力，當中不少人更抗拒與家人、朋友傾訴煩惱，「如果他們不想與旁人談及心底話，會不會反而願意和機械人訴說呢？」，盼求助人可在毋懼他人判斷及眼神下尋求支援。

現時坊間有不少情緒支援網上平台，麥安妤稱，不少平台均因人手不足而要求助者輪候，但「心理需要是要有人即時反饋」，盼ChatBot能擔當「虛擬的好朋友」，全天候、不限地域地支援有需要者。

另一得獎者香港大學內外全科醫學生陳志誠亦利用人工智能（AI）研發網上溫習平台「PDF2Anki」，將用戶上載的教材或筆記，生成為記憶卡片（Flash Card），幫助他們溫習。他稱，醫科有大量需背誦的內容，「考試之前真是好緊張」，遂研究如何運用AI幫自己及同窗溫習，謂整個研發過程「只用了兩天」。

另一得獎者港大醫科生

「只用兩天」研AI溫習平台

曾赴英升讀高中的陳志誠稱，香港重視學術成績，英國重視個人興趣，兩地教育體制迥然不同，又指不少香港學生為爭取更高名次，壓力很大，盼平台助縮短他們的溫習時間。他亦透露，目前正與中文大學商討，如何運用平台幫助特殊教育需要（SEN）學生溫習，提升他們的專注力。

由香港青年協會主辦、創新科技署及匯豐共同贊助的「創新科技獎學金」自2011年起成立，每年嘉許25名在指定「創科領域」具傑出表現的本地大學生，每人最高可獲頒15萬元獎學金。計劃推展至今已14年，累計約350名得獎者。