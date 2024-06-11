中大新基石科學實驗室成立 研腸道微生態

衛生署長林文健、中大校董會主席查逸超、中大常務副校長陳金樑、醫學院長趙偉仁等代表，上周五（7日）共同主持實驗室揭牌儀式。查逸超在致辭提到，衷心感謝新基石科學基金會慷慨支持黃秀娟的研究，鼓勵她繼續創新，又說「堅信研究在推動社會進步和改變生活方面發揮關鍵作用」。

黃秀娟當日亦以「食物．微生物．醫學—拼湊愛的童話」為題演講，並介紹在新基石研究員項目的支持下，聚焦研究「人體對食物抗原的免疫調節機制」。她提到科研突破從來是來自團隊努力，非個人功勞，感謝基金會提供資源，支持團隊推動生物醫學科研進步。她希望藉研究「促進人類健康，並開創未有人走過的道路，將實驗室成果轉化到臨牀應用，造福全球」。

騰訊出資 支援興趣導向探索

新基石科學基金會副理事長兼秘書長王嫵蓉表示，騰訊公司在2022年出資100億人民幣設立基金會，新基石研究員項目重在「選人而不選項目」，着眼原創基礎科學，支援以興趣為導向的自由探索，又指項目周期長、金額大，過程不設置考核，「放手讓研究員做自己想做的研究」。她續說，去年第2期項目評審中，實施了「100%國際同行評審」，促進客觀公正的選拔。她希望黃從臨牀實踐中，「凝練重要科學問題」，透過科學研究，獲得重要突破。