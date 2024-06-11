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教育

體驗股票升跌 劉永生中學教理財

【明報專訊】學校應及早教導學生掌握正確理財方式和技巧。中華傳道會劉永生中學上月舉行理財教育活動，讓學生體驗持有的股票升跌、遇上詐騙案等人生處境。校長梅志業表示，希望活動讓學生明白「水能載舟，亦能覆舟」，金錢要用得其所，亦盼學生做個精明消費者。

模擬父母患病需籌醫藥費

劉永生中學上月舉辦理財活動，在禮堂設置多個攤位，其中在「人生點部署」攤位內，學生需按人生情景，回答應對方法，並向社工或高年級生解釋。情景之一是父母大病需醫藥費，學生可選擇透過補習增加收入、參與高風險投資和向親戚借錢。中二級袁同學揀選掙錢付醫療費，解釋考慮到「自己一生都由父母照顧，會不惜一切代價醫好他們」。

校方亦設有「交易現場」攤位，讓學生購入電動車、金融機構或石油公司股份，並定時有「突發新聞」報道不同行業消息，配合股價突然升跌。活動結合宗教元素，讓學生以聖經經文帶出的正確理財價值觀，舉例有學生作品談人們應存起月薪還是勇敢投資。

學生在遊戲中賺錢或蝕錢，均實時呈現在屏幕。副校長兼經濟科主任盧維中指稱，活動結束後，會頒「財富獎」予累積最多錢的學生，但校方同時表揚懂計劃未來的學生，頒發「最佳理財策劃師」獎，並設「善心獎」予捐錢最多的學生。「善心獎」得主中二生陳同學表示，在遊戲中捐近千元，因目睹小朋友缺錢買食物，「希望幫助弱勢，見到他們開心，我都開心」。

模擬騙案 提醒勿存不勞而獲心態

有高年級生在遊戲中扮演騙子，多名負責教師在遊戲後向學生解釋遊戲用意，提到現實生活中陌生人常以「有利可圖」引誘人墮入投資騙局，提醒學生不應有不勞而獲心態。

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