理大女拔合作AI游泳實驗 感測起跳游水動作 助改善泳姿增速

理大體育科技研究院上周與女拔簽署合作諒解備忘錄。根據協議，女拔讓理大團隊在校內泳池裝設水下拍攝系統等器材，泳隊成員訓練時需戴上感測器採集數據。理大團隊會分析泳手的起跳動作、游泳推進力及肌肉運用三方面，提升泳隊的競賽水平。

6周先導結果 起跳快0.127秒

理大及女拔已展開6星期的先導計劃，每周兩次、每次20分鐘起跳動作訓練。約30名參與計劃的女拔泳隊學生，訓練期間需在大腿及小腿貼上水下表面肌電（Surface Electromyography）採集系統。理大團隊將實時捕捉起跳的瞬間動作，配合反應時間測量器和影片分析軟件，即時採集並顯示起跳反應、入水角度及速度等數據，助教練給予指導，結果這30人的平均起跳速度較以往快0.127秒。

有份參與訓練的女拔泳隊隊長丘琦表示，在短途游泳比賽中，「只差一秒，便可以決定你是冠軍。還是季軍」，參與訓練後，她的起跳反應時間較原先快了0.1秒，改善泳姿後亦游得更暢順，形容是「幫到很多」。

女拔泳隊教練蔡曉慧則稱，以往只能靠肉眼觀察選手的反應、泳姿及力度，形容新科技宛如「透視眼」，讓他們為泳手制定更適合的訓練方案，提升游泳速度及技巧，而更重要的是可以避免泳手的受傷機會，延長其運動員生涯。

盼將來與港隊合作

領導項目的理大康復治療科學系助理教授蘇俊龍稱，女拔泳隊成員的競賽水平相當高，她們的游泳數據將有助團隊研究一套適用於世界頂尖泳手的系統。他期望收集更多數據後，可提高系統的準確度，屆時再申請專利，並與港隊合作，提升本港運動員的成績。