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教育
中華小學堂 第032期

奇趣中華：知錯要能改

【明報專訊】每個人都會犯錯，因而有「人誰無過」之說，意思是有哪個人沒有犯過錯呢？這句雖然是事實，卻並不是毫無悔意的藉口，因為緊接的下一句才是重點！

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