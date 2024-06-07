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教育
2024年6月7日星期五
中華小學堂 第032期
電郵「買卷」僅減20元 考生投訴貴 裁不成立
高才通家長「紅包」賄學校 尚海龍稱個別情况「唔太出奇」 籲港人擁抱高才 正常眼光看待
學生津貼電子申請 下學年涵私校幼園
生活關鍵詞：慎防老千
生活關鍵詞：謊誕離奇──詐騙手法一覽
作家作法：故事之神──創造多重平行時空
有價講：將「你」變成「我們」——價值觀學習總結
博看世界：浴火重生——巴黎聖母院
潮看文史：官（gun1）府（fu2）
時事中文：粵荔枝料減產
奇趣中華：知錯要能改
講故事：月亮月亮你在哪？
奇趣中華：知錯要能改
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【明報專訊】每個人都會犯錯，因而有「人誰無過」之說，意思是有哪個人沒有犯過錯呢？這句雖然是事實，卻並不是毫無悔意的藉口，因為緊接的下一句才是重點！
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電郵「買卷」僅減20元 考生投訴貴 裁不成立
高才通家長「紅包」賄學校 尚海龍稱個別情况「唔太出奇」 籲港人擁抱高才 正常眼光看待
學生津貼電子申請 下學年涵私校幼園
生活關鍵詞：慎防老千
生活關鍵詞：謊誕離奇──詐騙手法一覽
作家作法：故事之神──創造多重平行時空
有價講：將「你」變成「我們」——價值觀學習總結
博看世界：浴火重生——巴黎聖母院
潮看文史：官（gun1）府（fu2）
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講故事：月亮月亮你在哪？
電郵「買卷」僅減20元 考生投訴貴 裁不成立
高才通家長「紅包」賄學校 尚海龍稱個別情况「唔太出奇」 籲港人擁抱高才 正常眼光看待
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生活關鍵詞：謊誕離奇──詐騙手法一覽
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