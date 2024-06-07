高才通家長「紅包」賄學校 尚海龍稱個別情况「唔太出奇」 籲港人擁抱高才 正常眼光看待

接5宗人才涉賄學校求助

高才通會長尚海龍未透露涉款金額

廉署昨表示，一直有向抵港內地人才宣傳反貪法例，包括在人才論壇及博覽會等介紹反貪工作。教育局昨指，除向學校發出通告及指引，亦提醒學校員工須遵守《防止賄賂條例》。

日前有報道指，部分「高才通」來港者為讓子女插班，向學校「送紅包」。尚海龍表示，「高才通」入境者及其攜同家人佔全港總人口數十萬，稱「出現個別情况，其實唔會話太出奇」，但他不願看到類似個案發生，絕大部分「高才通」來港者是優秀人才，本港應「擁抱」他們，冀大眾以正常眼光看待，不要以偏概全。他會在「高才通」活動提醒參與者要有廉潔意識，以及邀請廉署舉辦講座等。

直資議會不擔心出現大量個案

直資學校議會主席陳狄安表示，「收紅包」情况在港不常見，暫沒聽聞本地學校有類似個案，稱僅在非官方舉辦的活動中聽見有人向內地家長作「預防性提醒」。對有議員稱「高才通」來港者涉賄賂學校，陳表示可能源於兩地文化差異，惟相信本港教育界人員均知悉專業守則，明白收生要公平公正，不擔心出現大量類似個案。

高才通的受養人符合資格入讀公營、直資、私立或國際學校。入境處昨回覆，今年1月至4月共14,350人獲批「高才通」，近95%來自內地。同期17,820個「高才通」受養人的簽證或進入許可獲批，當中60%人未成年。

勞福局轄下人才服務辦公室昨回覆本報，會與已抵港人才保持聯繫，跟進他們在港的發展及了解他們需要。