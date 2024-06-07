電郵「買卷」僅減20元 考生投訴貴 裁不成立

考評局昨回覆，歡迎及尊重私隱專員的調查結果，未透露會否更改買卷安排或調整費用。

考評局歡迎結果

未透露調整費用否

私隱公署去年接獲兩項投訴，其一提到上屆DSE起，考評局改用電郵發放「買卷」資料，投訴人認為應可減省員工薪酬開支、電腦操作時間費，質疑考評局由400元減至380元，只減價20元不合理。私隱公署昨表示，經5輪查訊後發現考評局收費「低於其直接有關及必需的成本」，指收費「沒有超乎適度」，投訴不成立。

據本報取得公署向投訴人發放的調查結果，透露考評局去年處理每宗申請（即首個科目）的成本為416元，定價380元；其後每個附加科目成本為243元，定價104元。兩者定價均較成本低。

至於另一投訴指，由2012年至2022年DSE，考評局本可採用較便宜的電子複本依從資料查閱要求，但卻沿用成本較高的實體複印本。公署昨指出，在2012至2022年間，直接向考生發放電子複本「並非可行和穩妥的做法」，這投訴亦不成立。

投訴人對結果失望將上訴

投訴人接獲的調查結果文件，亦交代考評局員工工序，指負責櫃枱查詢、核對文件的「經理級員工」，須花少於1分鐘時間核實、檢查和批署每宗買卷申請，較2012年約3分鐘少。署方認為改以電子方式處理後，「經理級員工擔當守門員的角色仍不可或缺」，認同員工薪酬開支及電腦操作時間費皆屬「直接相關及必需」。

上屆DSE考生、投訴人石先生昨表明會上訴，對公署的調查結果感到失望，指考評局未提供成本的計算方式或細項，關注「（局方）有否巧立名目或者加了其他費用」，惟最無奈是「很難再去質疑考評局所講的成本是否真確」。

石先生去年DSE放榜一共申領5科評分紀錄及試卷，涉款1072元。他稱，考生視「買卷」為購買一次覆核成績的機會，「可看回試卷，再逐點提出哪題改錯了」，但收費高昂，對草根考生來說「買多兩科，經濟負擔也已很大」。

他期望能上訴成功，促使考評局減價，讓莘莘學子不再因「買卷」費用高昂，而少了一個覆核成績的機會。