報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
教育
2024年6月6日星期四
公民學堂 第068期
第二年減叩門位 小學料競爭更烈 津小議會盼及早實行小班教學
三級制截至3月168轉介5緊急 蔡若蓮：運作暢順
港大QS排名17 勝清華耶魯
時事懶人包：政府擬東南亞歐洲引才
放眼中國：青海法院高層被指遙控審訊
影視看文化．《填詞L》：最熱血失敗教育
活動巡禮：走入元朗洲頭村 做一天圍村人
綠色生活：荒漠化
參考答案：挑戰題
放眼經濟：勞工流動
世界之趣：古老絲綢影響深
世界之趣：東方絲綢領法國潮流
奇妙大自然：解密 貓頭鷹
綠色生活：荒漠化
prev
next
【明報專訊】每年6月17日是聯合國防治荒漠化與乾旱世界日，荒漠化是人為原因和自然原因造成土地退化，導致本來不是荒漠的地方呈現荒漠現象，嚴重影響生態。
上 / 下一篇新聞
第二年減叩門位 小學料競爭更烈 津小議會盼及早實行小班教學
三級制截至3月168轉介5緊急 蔡若蓮：運作暢順
港大QS排名17 勝清華耶魯
時事懶人包：政府擬東南亞歐洲引才
放眼中國：青海法院高層被指遙控審訊
影視看文化．《填詞L》：最熱血失敗教育
活動巡禮：走入元朗洲頭村 做一天圍村人
綠色生活：荒漠化
參考答案：挑戰題
放眼經濟：勞工流動
世界之趣：古老絲綢影響深
世界之趣：東方絲綢領法國潮流
奇妙大自然：解密 貓頭鷹
第二年減叩門位 小學料競爭更烈 津小議會盼及早實行小班教學
三級制截至3月168轉介5緊急 蔡若蓮：運作暢順
港大QS排名17 勝清華耶魯
時事懶人包：政府擬東南亞歐洲引才
放眼中國：青海法院高層被指遙控審訊
影視看文化．《填詞L》：最熱血失敗教育
活動巡禮：走入元朗洲頭村 做一天圍村人
參考答案：挑戰題
放眼經濟：勞工流動
世界之趣：古老絲綢影響深
世界之趣：東方絲綢領法國潮流
奇妙大自然：解密 貓頭鷹
prev
next
相關新聞
參考答案：挑戰題