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教育

港大QS排名17 勝清華耶魯

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）昨晨公布「世界大學排名2025」，本港6間院校排名較去年上升，名次最佳是第17位的香港大學，按年升9名，高於北京清華大學（第20名）、美國耶魯大學（第23名）。整體表現而言，美國麻省理工學院（MIT）連續13年居榜首，新加坡國立大學（第8名）排名冠絕全亞洲。

新加坡國立亞洲最佳

教育局昨出稿稱，本港多間資助大學在今次排名獲高度評價，突顯本港大學享有極高的聲譽，教研質素及國際化程度表現卓越；局方將繼續促進高教界國際化和多元化發展，提高院校和學生在全球化環境中的競爭力。

QS高級副總裁Ben Sowter指出，本港院校仍需改善畢業生就業表現，單看「僱主聲譽」排名準則，本港無一院校打進全球首100名，又建議院校需在「日益變化的經濟和政治環境之間取得平衡」。

本港3間大學位列全球五十大，以第17位的港大排名最前；中大排第36名，升11名，科大排第47名，升13名（見表）。

中大校長段崇智昨於「校長的話」網上欄目撰文稱，中大今次獲驕人成績，感謝全體大學成員不懈努力，讓大學的卓越教研成就屢獲國際認可。科大表示，排名反映大學在教研和知識轉移的卓越表現，但保持卓越的教研水平「更為重要」。

嶺南大學是唯一排名倒退的本地院校。嶺大指排名帶有「滯後效應」，校方近來有多項新發展，包括上月成立數據科學學院，「期待未來各種參考指標能反映嶺大最新成果」。

QS世界大學排名按學術聲譽、單位教員論文引用率、僱主聲譽、教員學生數量比、國際教員佔比等評分。

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