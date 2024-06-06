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教育

第二年減叩門位 小學料競爭更烈 津小議會盼及早實行小班教學

【明報專訊】9月升小一的「統一派位」（俗稱大抽獎）結果昨出爐，有家長昨獲悉派位結果後到其他小學「叩門」 （申請候補位）。教育局正試行扣減叩門位3學年，計劃將踏入第二年。有即將轉為小班教學的小學表示，預計叩門人數維持，但叩門位減少下，料競爭趨激烈。津小議會希望教育局及早在全港小學實行小班教學。

教育局今學年（2023/24）起扣減資助小學「叩門位」，試行3學年。25人「小班」叩門位每班2變1，30人「大班」則3變2。本報昨到油蔴地天主教小學（下稱油天）觀察，零星家長前往叩門，一小時內13人交表。油天下學年轉為小班教學，叩門位由10個減半至5個。校長余佩琴表示，去年接獲約200份申請，預計今年叩門人數相若，但叩門位減少，意味競爭將更激烈。

今年19,204人參加小一統一派位，人數錄新低，教育局日前稱，約83.7%學童獲派首三志願，滿意率創新高。余佩琴說，適齡小一人口減少，現時學位充足，因此提高學生獲心儀學校取錄的機會，估計全港而言，家長叩門意欲相對減少，料未來滿意度持續上升。

高才通家長叩門有信心考獲

今年3月經高才通計劃來港的楊先生昨赴油天叩門，對於叩門位減少，他稱兒子自我要求嚴格，對考獲學校有信心。另一家長陳女士稱兒子獲派第三志願，昨早特意跨區由荃灣到油麻地交表，她擔心競爭激烈，形容「仍會盡力」。談到23條生效後學校或增加教學內容，她思考片刻後說，「教育制度已定，無理由抗衡」。

屬「大班」的中華基督教會協和小學（長沙灣）設10個叩門位。校長蔡世鴻說，昨收到119份申請，較去年同期少幾十份，又稱近年深水埗區內小學收生人數足夠，會「互相照顧」收生較難的學校。他呼籲家長先認識獲派學校，毋須追求入讀「第一志願」。

協和小學移民潮失逾百學生逾八成內地人申請插班

蔡續指，該校因移民潮累計流失約130名學生，今年只收取5至6名插班生。他稱學校安排約80個插班考試中，逾八成為內地生申請者，惟兩地課程或不一，申請者英文和數學表現普遍遜色。

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，近年有小學相繼加入小班教學行列，叩門位將減少，料派位後學生流動機會不大。他又稱，部分位處深水埗、九龍城及元朗區等的小學校網，因適齡小一生仍多於學額而未加入小班行列。他認為，應趁適齡學生人口下跌，全港盡早推行小班教學，盼局方制訂「全面小班教學」確切時間表。

相關字詞﹕小學 升小一 統一派位

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