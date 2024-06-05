報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
教育
2024年6月5日星期三
Smarties' Power English 第412期
港大高層人事變動 李家超命教局了解
大成小學「復活」准開一班 校方不滿稱達開兩班標準
產學研1+資助中大手術機械人 學者：商品化機率可以話100%
大人ing：插畫師的努力與運氣
大人ing：貼圖走紅背後︰一個插畫師的「冤枉路」
詞中物：尋找各自的安好——《靈魂有路》
粵學粵趣：黑鼆鼆
視聽之娛：做個乖孫爭身家
Talk of the town : Dragon Boat Festival
Talk of the town : Origin of Dragon Boat Festival
Comic：Making energy from waste
Game
Game Answers
Game Answers
【明報專訊】■Game 1
上 / 下一篇新聞
港大高層人事變動 李家超命教局了解
大成小學「復活」准開一班 校方不滿稱達開兩班標準
產學研1+資助中大手術機械人 學者：商品化機率可以話100%
大人ing：插畫師的努力與運氣
大人ing：貼圖走紅背後︰一個插畫師的「冤枉路」
詞中物：尋找各自的安好——《靈魂有路》
粵學粵趣：黑鼆鼆
視聽之娛：做個乖孫爭身家
Talk of the town : Dragon Boat Festival
Talk of the town : Origin of Dragon Boat Festival
Comic：Making energy from waste
Game
Game Answers
港大高層人事變動 李家超命教局了解
大成小學「復活」准開一班 校方不滿稱達開兩班標準
產學研1+資助中大手術機械人 學者：商品化機率可以話100%
大人ing：插畫師的努力與運氣
大人ing：貼圖走紅背後︰一個插畫師的「冤枉路」
詞中物：尋找各自的安好——《靈魂有路》
粵學粵趣：黑鼆鼆
視聽之娛：做個乖孫爭身家
Talk of the town : Dragon Boat Festival
Talk of the town : Origin of Dragon Boat Festival
Comic：Making energy from waste
Game
prev
next
相關新聞
Game