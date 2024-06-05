產學研1+資助中大手術機械人 學者：商品化機率可以話100%

「普及化手術機械人系統」由中大機械與自動化工程學系教授歐國威領導團隊研發。歐昨表示，項目開發第一代多端口腹腔鏡手術機械人，可應用於泌尿科和婦科等手術，有助縮短手術時間。他說，由於礙於成本高昂等因素，全球每年約4460萬項手術中僅4%由機械人進行，惟團隊現時透過自行研發零件如摩打、感應器及鏡頭等減低成本，售價僅為市面同類產品的五分之一或十分之一，舉例摩打市售500美元，自行研發則可降至50美元。

歐國威又說，項目早前在本港和內地進行逾150項手術臨牀測試，均順利完成且可與市面上性能最佳的機械人媲美；目前與項目合作的初創公司亦已在深圳設廠，稱利用大灣區供應鏈、質量控制及生產經驗普及化手術機械人，他指項目「商品化機會率可以話係100%，只是等時間」，計劃今年底取得國家食品藥品監督管理局（NMPA）後在本港和內地鎖售，同時運用今次計劃下的資金推動到歐洲進行真人臨牀測試，並申請歐盟醫療器材（CE）認證。

軟骨再生治療 明年完成一期臨牀

中大另一獲資助項目為「個人化先進治療產品（ATPs）用於軟骨再生治療的二程骨軟骨組織」。負責項目的中大生物醫學學院教授陳佩昨說，軟骨疾病及損傷包括運動創傷、老年骨關節退化，但由於軟骨組織上沒有血管及神經分布，損壞組織無法自行修復，團隊的項目有助從患者骨髓、脂肪中，抽取幹細胞再分化成骨和軟骨微組織，用作治療，預計明年1完成第一期臨牀實試驗。