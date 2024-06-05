大成小學「復活」准開一班 校方不滿稱達開兩班標準

教育局截稿前未回覆

本報昨向教育局查詢，如何回應大成小學質疑被不公平對待、局方做法與沿用的開班機制是否有出入，截稿前未獲回覆。

大成小學昨晚發新聞稿，提到「教育局自行插手拒絕學童報讀大成小學申請」，使該校「班數由兩班壓至1班」，不滿即使有學生想「叩門」申請候補位入讀，校方亦無法接納這些申請。校方昨日引用教育局今年3月1日發出題為「小學的班級結構及未來規劃 」的通函，指出如果收生達25人的小學可開辦一班小一，26人或以上可開辦兩班。

校長袁潘淑嫻昨稱，校方「自行分配學位」階段取錄24人，加上教育局今年3月向校方發文件，顯示該校「統一派位」階段可派7人，稱兩輪收生達31人，認為局方應准許開兩班。

袁潘淑嫻昨表示，局方對該校教師團隊、報讀該校的家長不公道，擬去信局方促請政府重新考慮派班安排，亦希望局方「不要再這樣對待其他學校」。

校長料3月數字至今或有變數

有不具名小學校長表示，教育局今年3月通知小學的派位人數僅反映當時狀况，形容3月至今「可能有很多變數」，致學生流失，舉例已報名的學生可能因移民、改報直資或私立小學，因而放棄入讀本地津校。

翻查資料，今學年5間津小被「派0班」小一，當中3間小學今年9月重獲資助開辦小一，包括大成小學、中華基督教會長洲堂錦江小學和聖嘉祿學校。