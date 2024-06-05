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教育

港大高層人事變動 李家超命教局了解

【明報專訊】香港大學校委會委任多名「暫任」副校長的校政風波發生一周，身兼港大校監的行政長官李家超昨早首度回應事件，他表示已要求教育局了解並向他匯報情况，其後再作討論。港大昨更新官網「大學主管人員」名單，首度公布兩個新設副校長職位的正式譯名，分別為副校長（醫衛事務，Health）及副校長（商業事務，Business）。教育局昨表示對事件「沒補充」。

本報昨查詢港大，包括校方如何配合教育局跟進事件、各副校長月薪多少、會否正式展開全球招聘遴選醫衛事務和商業事務副校長，有待回覆。

港大未回覆 教局稱沒補充

另外，教育局上周回覆傳媒查詢表示「不會介入事件」，又指8間資助大學屬按法例成立的「獨立自主機構」，各校設校董會或校委會作管治決策單位。本報昨查詢局方如何跟進事件、對於外界指港大校委會正陷管治混亂有何看法，教育局昨表示「沒補充」。

李稱留意港大內部事情報道

對良好管治很高期望

昨早行政會議前，有記者向李家超提問，包括他認為港大校委會內訌（infighting）的根本原因是什麼、李家超支持校委會主席王沛詩一方抑或校長張翔一方，以及作為港大校監如何保護港大聲譽等。李家超回應時稱，留意到傳媒近日報道港大的「內部事情（internal matters）」，他與香港市民均對港大良好管治有很高期望，已要求教育局跟進事件。

港大校委會上周二通過暫任6名副校長，當中原任首席副校長兼署理行政及財務副校長王于漸，被「降職」為暫任副校長（大學拓展），首副由化學學者任詠華暫任。據悉張翔反對今次安排，並不滿王沛詩「突襲」審議暫任副校長的議程，有違過往由校長向校委會提交人選的慣例。

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