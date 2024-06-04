教局擬加強家校合作 支援精神健康

鼓勵設家教會 每年有津貼

立法會昨上載教育局文件，局方提到家校合作可建立支援網絡，確保提供關愛和有利學習的環境，對學生學習、精神健康，以至情緒及社交發展都有正面影響。

局方亦介紹為家長製作的教育短片，涵蓋「適應轉變你可以」、「壓力處理我有計」等主題，並提供「預防青少年自殺」家長便覽和簡介不同精神病患的小冊子，包括抑鬱症、焦慮症、思覺失調和強迫症等，已上載至「家長智Net」及「校園‧好精神」網頁。

另外，教育局上月推出《家長教育課程架構（中學）》，從4個核心範疇幫助家長掌握正向育兒的知識、技能和態度。局方稱，今學年起會分階段委託專上院校，根據《架構》製作資源套，今年1月已推出小學家長適用的資源套，並將開始製作中學家長教育資源套。