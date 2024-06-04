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教育

教局擬加強家校合作 支援精神健康

【明報專訊】立法會教育事務委員會將於周五（7日）開會討論如何透過家校合作，加強支援學生，包括精神健康。教育局稱一直鼓勵學校成立家長教師會，現時所有官立及資助學校、40%幼稚園已成立家教會。為鼓勵家教會舉辦校本家校合作、家長教育活動，家教會每年可申請「家教會津貼」，亦可申請「家校合作活動津貼」舉辦最多兩項家校合作活動；今學年（2023/24）約1650間學校申請該些津貼，約3690項活動獲批資助。

鼓勵設家教會 每年有津貼

立法會昨上載教育局文件，局方提到家校合作可建立支援網絡，確保提供關愛和有利學習的環境，對學生學習、精神健康，以至情緒及社交發展都有正面影響。

局方亦介紹為家長製作的教育短片，涵蓋「適應轉變你可以」、「壓力處理我有計」等主題，並提供「預防青少年自殺」家長便覽和簡介不同精神病患的小冊子，包括抑鬱症、焦慮症、思覺失調和強迫症等，已上載至「家長智Net」及「校園‧好精神」網頁。

另外，教育局上月推出《家長教育課程架構（中學）》，從4個核心範疇幫助家長掌握正向育兒的知識、技能和態度。局方稱，今學年起會分階段委託專上院校，根據《架構》製作資源套，今年1月已推出小學家長適用的資源套，並將開始製作中學家長教育資源套。

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