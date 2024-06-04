芬蘭教育重師訓「值借鑑」 港教員離職率高 李子建料無損教育質素

師訓課程仍「排長龍」報讀

根據教資會統計8間資助大學在上學年（2022/23）的教學人員離職數字，按科目計，負責師訓的大學「教育科」教員離職率按年翻逾一倍至14.2%，當中教大的流失人數最多。李子建昨回應稱，教員或因移民、退休等原因離職，加上退休潮將至，認為離職率上升是「自然的生態」。他續稱，本地大學開辦的學位教師教育文憑課程（PGDE）吸引不少學生報讀，「大排長龍」，相信大學會做好師訓工作，公眾「毋須擔心」教育質素受損。

除了教師流失，學界現時亦面對學生人口萎縮的情况。立法會2019年曾率團訪問芬蘭，當年報告提到芬蘭的綜合型學校採用小班制，平均每班約20人。近年本港小學界多次促請教育局將「開班線」由25人減至20人，在全港推行小班教學。

指芬蘭香港教制可取長補短

李子建表示，兩地教育制度各有長處，難斷言哪一類較好，加上每間學校情况不同，「不可以一套就（適用於）所有學校，應讓教師及學校自行探討做法」。

李子建續稱，芬蘭學制以愉快學習見稱，「小朋友好像不用（面對）很大壓力，成績也不錯」，例如當地十分重視戶外教育，讓學生接觸大自然，惟香港比較多城市面貌，不可能完全複製芬蘭經驗，他強調更重要是將好的教育理念融入香港，取長補短。

小學科學評核 曾議不用考試

教大「全球芬蘭教育研究所」下設5個研究小組，其中STEM教育組由候任副所長、科學與環境學系副教授李偉展負責，李亦身兼發展科學﹙小一至小六﹚課程專責委員會主席。他透露委員會正討論小學即將新設的「科學科」如何評核學生表現，曾討論參考芬蘭不用考試，將壓力減到最小，但不少校長反映教師很關注衍生多少工作量，「一試定生死，一個考試就搞掂；但如果採用持續評估，就要三四次」。