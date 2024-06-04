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教育
2024年6月4日星期二
星笈中文 第134期
芬蘭教育重師訓「值借鑑」 港教員離職率高 李子建料無損教育質素
科大商學院譚嘉因出任副校 主管財務資源策略發展
教局擬加強家校合作 支援精神健康
考試履歷表：文憑試成績考進劍橋 尖子考試以外的修煉
考試履歷表：答題邏輯 活用至今
文本細讀：名利得失眾生相——果戈里〈外套〉
課外文言：四類常見題型 作答思維重溫
參考答案：四類常見題型 作答思維重溫
參考答案：四類常見題型 作答思維重溫
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【明報專訊】參考答案：■〔1〕單字釋義
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