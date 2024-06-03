恒大副校：按社會變化檢視迎新指引 充分諮詢學生

新增要求交參加者名單

校網列認可活動清單

去年立法會曾討論各大學如何規管迎新活動，當時文件提及恒大設「扣分機制」，所有新成立的學生組織可獲15分，如舉辦的活動涉及色情或暴力元素，校方嚴正查證後，學生組織會被扣分，若分數「清零」，校方將即時禁止其申請校園場地及設施兩個月。

恒大現時再新增安排，要求迎新活動舉行前，主辦方提交參加者名單，又會在網頁刊登獲校方認可的迎新活動清單。符可瑩說，今學年起，新生參與迎新活動後須提交問卷，向校方及學生組織分享他們的經驗及感受；當迎新活動牽涉「性爭議」，則安排學生紀律委員會展開聆訊。

至於主辦的學生組織須否為活動內出現性騷擾行為負責，符可瑩說，每宗個案均需調查，學生組織有否責任「很難一概而論」。

談到嶺南大學日前禁止學生活動冠以「迎新營」字眼，符可瑩稱，恒大沒討論過其他大學的做法，理解每間大學處境不一，措施自然各異。她又指迎新字眼「是一個概念」，「我們（恒大）暫時也會沿用這個概念」。

迎新字眼是概念 續沿用

另外，隨《基本法》23條立法，符可瑩稱恒大將在共同核心課程中國安教育的部分新增23條內容，正研究如何修改課程框架。