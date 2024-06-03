《學苑》：港大招標增國安條款 若校方「合理相信」供應商危國安可ＤＱ

指若已簽約 亦可即時終止合約

《學苑》上周四（5月30日）在社交媒體發文，提到港大5月就校內數個食肆舖位展開招標，標書附上「提供服務合約的一般條款」，比對校方今年3月初的招標文件，已新增國家安全條款。

翻查上述共5頁的「提供服務合約的一般條款」文件，由港大財務及企業管理處今年3月更新，其中第25條款列明，如果服務提供者曾從事、正從事可能導致或構成危害國家安全的犯罪行為或活動，以致港大「合理地相信（is reasonably believed）」服務提供者從事這些行為或活動，港大保留取消投標者參與的權利。至於簽約後，若港大發現與服務提供者繼續合作會導致「違反國家安全利益」，或港大合理地認為情况將發生，亦可以即時終止合約。

校方未回應如何界定危國安

《學苑》在帖文稱上周已向校方查詢，包括校方在過程中會如何評估及判斷，未獲回覆；本報昨亦查詢如何界定服務提供者將作出「構成危害國安的行為」、被取消資格者日後可否再參與其他招標，尚待港大回應。

自《港區國安法》生效後，不同機構或團體加強維護國安。教育局去年曾更新《國家安全：學校具體措施》指引，指學校做採購工作時，應在報價或招標文件中加入具體條款，並列明基於國家安全，容許學校取消供應商的資格和終止合約。

不過，早前審計報告指出，不同機構有待加強國安指引，例如去年指中文大學未有為「外間機構營運的校園設施」的招標文件、合約和指引中加入國安措施。

中大採購系統增國安條款

本報昨翻查中大「電子採購系統」，現設「維護國家安全條款」，中大列明如果承辦商可能構成或導致危害國安的罪行，或中大「合理地認為」情况將出現，校方可立即終止合約。

其他資助大學亦設類似國安條款，當中理工大學要求供應商保證其負責人、員工、代理商，以至分包商（sub-contractor）的所有人均未曾參與或不會參與構成或導致危害國安的行為。