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教育
2024年6月3日星期一
智學公民 第094期
《學苑》：港大招標增國安條款 若校方「合理相信」供應商危國安可ＤＱ
恒大副校：按社會變化檢視迎新指引 充分諮詢學生
公民點對點：病危易塌 般咸道石牆古樹 終須一別
公民點對點：樹木的命途
圖表開箱：店舖空置率
快問快答：極光
2023/24學年時事基本法問答比賽
識讀媒體：網上求職陷阱
英譯概念：Hongkongers heading north to spend money
焦點新聞
趣學STEAM：煙花煙火規模有別
趣學STEAM：煙花顏色屬化學現象
偵探M.A.D. 讓座免危險
英譯概念：Hongkongers heading north to spend money
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【明報專訊】Translated by Odyssey Langs
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《學苑》：港大招標增國安條款 若校方「合理相信」供應商危國安可ＤＱ
恒大副校：按社會變化檢視迎新指引 充分諮詢學生
公民點對點：病危易塌 般咸道石牆古樹 終須一別
公民點對點：樹木的命途
圖表開箱：店舖空置率
快問快答：極光
2023/24學年時事基本法問答比賽
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