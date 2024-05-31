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教育
2024年5月31日星期五
中華小學堂 第031期
港大社科院長辭職 稱無關高層人事變動
小學派位滿意率新高 83.7%獲首三志願
教育學士競爭烈 教大歷史體育43人爭一學額
名家學堂：小仲馬誕辰
名家學堂：年少遇巴黎交際花 化經歷成巨著 小仲馬《茶花女》悼舊情
新書試閱：《閱讀，探索世界的方式》
寫作立意庫：讀《風格練習》，領略有話好好說的藝術
文化迷因：在平淡無奇的下午談「唔識死」
有價講：朋友相處之道——忠告而善導之，不可則止，無自辱焉
時事中文：中國雜技團來港獻技
奇趣中華：習慣成自然
語文小錦囊：老舍戒不掉的壞習慣
大笑堂：名落孫山墨累事
奇趣中華：習慣成自然
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【明報專訊】常言道：「習慣成自然。」這句出自孔子的話，意指把行為或事情培養成習慣後，就像天生而來一樣自然。
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港大社科院長辭職 稱無關高層人事變動
小學派位滿意率新高 83.7%獲首三志願
教育學士競爭烈 教大歷史體育43人爭一學額
名家學堂：小仲馬誕辰
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