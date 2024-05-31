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教育

教育學士競爭烈 教大歷史體育43人爭一學額

【明報專訊】中學文憑試（DSE）7月中放榜，大學聯招（JUPAS）首輪改選前日（29日）截止。根據各大學昨回覆Band A（首三志願）報讀人數對比學額的數據，多個教育學士課程競爭激烈，教育大學隔年開辦的「歷史教育榮譽學士」平均約43人爭一席。

多間院校的體育教育學士課程受歡迎，教大「體育教育榮譽學士」設26個學額，逾千人放入Band A，平均約43人爭一席。

中文大學「健康與體育運動科學」教育學士設17個學額，687人置於Band A，平均約40人爭一位。

浸會大學「體育及康樂管理文學士（榮譽）」提供22個學額，獲768人放進Band A，平均約35人爭一席。

至於個別大學的選科競爭情况，嶺南大學「動畫及數碼藝術（榮譽）文學士」約27人約爭一位；理工大學「中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程」約19人爭一位；港大「教育學士（幼兒教育及特殊教育）」約14人爭一席；科技大學「國際科研」約7人爭一位。

自資院校醫療課程熱門

另外，自資院校多個醫療課程亦吸引學生報讀。都會大學昨表示，在「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」課程中，「護理學榮譽學士（普通科）」獲逾千人放入Band A，約4人爭一位。

東華學院昨表示，下學年報名情况踴躍，7個JUPAS課程截至昨日共獲17530份入學申請。該校競爭最激烈是「放射治療學（榮譽）理學士」，其次是「物理治療學（榮譽）理學士」及「醫療化驗科學（榮譽）理學士」。

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