小學派位滿意率新高 83.7%獲首三志願

今年19,204人參加小一統一派位，按年跌約5.7%，是回歸以來首次跌穿兩萬人，較2017、2018年高峰期少約1.3萬人（見圖）。

津小議會指適齡學童減

主席籲趁機取消叩門位

今年有16,083人在統一派位獲派首三志願，滿意率約83.7%，創回歸以來新高。計及自行階段的整體滿意率達92.2%，同樣創歷來新高。

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，適齡學童人口減少，加上家長不再盲目追求地區名校，「中籤率」連年上升屬意料之內。他促請教育局趁滿意率高企時取消叩門位，讓學校可用留班位招收叩門生的同時，亦可「堅守不多於25人一班」，維持小班教學。

蘇炳輝稱，本港的基礎教育質素相當不錯，「如果獲派不是最屬意的學校，亦不代表天塌下來」，呼籲已獲派首三志願的學生家長勿帶子女四出叩門，「千萬不要讓小朋友感到很挫敗，覺得是自己是不是很差？是不是差過別人？」

教育局提醒，學生家長須於6月11日至13日，在學校辦公時間內到獲派學校辦理註冊手續，若因要事未能辦理，應與學校負責人聯絡，以另作安排，否則將被視作放棄學位。